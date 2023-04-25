Пора прекратить оправдываться, – Кулеба обратился к НАТО по вступлению Украины

Дмитрий Кулеба призывает НАТО оставить поиск оправданий и начать реальный процесс, который завершится присоединением Украины к Североатлантическому союзу. По мнению министра, именно это утолит амбиции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в авторской статье для американского издания Foreign Affairs. По его словам, будущее Украины в НАТО определили еще в 2008 году, однако с тех пор – Альянс потратил больше времени, чтобы сигнализировать России, что этого не произойдет.

Важно Вступление Украины в НАТО поможет безопасности Запада: какие варианты имеет Киев

Кулеба призвал НАТО к действиям

Североатлантический союз в настоящее время является гарантом безопасности и выражением общего политического будущего. Но, по словам Кулебы, государствам-членам не хватает политической воли в вопросе вступления Украины в НАТО.

За 15 лет Украина получала множество аргументов, почему присоединение к Альянсу "пока не ко времени".

"Например, некоторые союзники утверждали, что вступление стран, имеющих общую границу с Россией, может спровоцировать Москву. Этот аргумент всегда был ошибочным, но повторять его сейчас просто уморительно", - подчеркнул Кулеба.

В 2014 году Украина официально стала внеблоковой страной из-за оккупации Крыма. Но в 2022 году началась захватническая война и Украина стала "щитом" для всего восточного фланга Альянса, но НАТО до сих пор не предоставило реальных перспектив вступления.

Украину как часть безопасности НАТО воспринимают около 68 процентов Европейского Союза. Именно поэтому Кулеба призывает действовать согласно таким убеждениям.

Пора оставить оправдание и наконец признать, что нет альтернативы полноправному членству Украины, если целью НАТО является обеспечение безопасности евроатлантического сообщества,

– заявил Кулеба.

Вместе с тем, Кулеба поблагодарил НАТО за помощь и поддержку, однако стратегию относительно Украины и долгосрочную безопасность евроатлантического пространства ставит под сомнение. Он считает, что ложная стратегия Североатлантического союза позволила оккупантам подорвать безопасность кибератаками и шпионажем.

НАТО должно представить график вступления Украины летом

Министр иностранных дел заявил, что Альянс должен представить реальный график вступления Украины в НАТО уже во время июльского саммита в Вильнюсе. По его словам, Финляндия и Швеция уже продемонстрировали, что в Плане действий по членству уже нет нужды.

Если НАТО не примет решение о графиках вступления Украины во время летнего саммита, то, по мнению Кулебы, должно обязаться сделать это до конца 2023 года.

"Если НАТО не решится на действия в Вильнюсе, то продолжит нести позор Бухареста. Пора действовать", – подчеркнул Кулеба.