Украина может укрепить НАТО благодаря 110 бригадам с боевым опытом, – Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал не снимать с повестки дня членство Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Украина может принести большую пользу Альянсу.

У Украины есть 110 бригад с боевым опытом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Сибиги на Анталийском дипломатическом форуме 12 апреля.

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Сибига объяснил, для чего НАТО Украина

Во время выступления на панельной дискуссии Анталийского дипломатического форума 12 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал не исключать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня. Он подчеркнул, что Украина не только заслуживает место в Альянсе, но и способна сделать существенный вклад в безопасность евроатлантического пространства.

Сибига отметил, что украинские Вооруженные силы имеют 110 боевых бригад, которые ежедневно ведут боевые действия. По его словам, это будет "реалистичный", "настоящий" и "самый дешевый" вклад в будущее трансатлантической безопасности.

Безопасность Украины и Европы является неделимой. Извините за мое скромное мнение, но сегодня Украина формирует будущее не только европейской безопасности, но и трансатлантической, [а также влияет] на вопросы безопасности Азии, Ближнего Востока и Африки,

– отметил министр.