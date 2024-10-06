Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Иван Ус, отметив, что важным остается сохранение санкций против России. Таким образом в стране-агрессоре могут начаться бунты и Кремль будет сосредоточен на этом.

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Согласится ли Украина на НАТО вместо оккупированных территорий

По словам главного консультанта, если Украина соглашается на такое предложение, то фактически психологически отказывается от своих граждан в оккупации и оккупированных территорий. То есть дает сигнал, что НАТО важнее этого.

Это тяжелое психологическое решение. С одной стороны Украине нужны гарантии НАТО, с другой – отказываться от своих людей и территорий не стоит,

– отметил Ус.

Главный консультант отметил, что если Украина пойдет по такому сценарию, то остается важным сохранение санкционного режима против России. Ведь в стране-агрессоре из-за санкций ситуация не самая лучшая, летом 2025 года проблем в российской экономике может только увеличиться.

Центральный банк России уже даже объявил, что возможно обнуление фонда национального благополучия. Когда это произойдет, в стране-агрессоре начнутся проблемы с выплатами пенсий и зарплат бюджетникам.

Ус объяснил, что тогда в России может возникнуть революционная ситуация. Евгений Пригожин показал, что запрос на силовую смену власти в России присутствует.

Подвести Россию под ситуацию гражданской войны из-за недофинансированности отдельных регионов должно быть основной целью Украины. Она может быть достигнута за год, два. Здесь возникает вопрос, стоит ли отказываться сейчас от территорий, или дождаться, пока России будет не до них,

– подчеркнул главный консультант.

Он добавил, что России возможно и не так много осталось существовать. То, что она большая страна не означает, что она никогда не распадется.

Обратите внимание! Офис Президента Украины отреагировали на сообщение Financial Times и заявили, что это бред и подобные разговоры никто не ведет. Украина не торгует суверенитетом и территориями.

Напомним, что Йенс Столтенберг считает, что Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями. Однако для этого необходимо определить границу, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать эту территорию.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил, что в таком случае Украина должна вернуть оккупированные территории собственными силами, но вступление в НАТО позволит развивать экономику и защитить от российских ударов нашу страну.