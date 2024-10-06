Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Іван Ус, зауваживши, що важливим залишається збереження санкцій проти Росії. У такий спосіб в країні-агресорці можуть початись бунти і Кремль буде зосереджений на цьому.

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Чи погодиться Україна на НАТО замість окупованих територій

За словами головного консультанта, якщо Україна погоджується на таку пропозицію, то фактично психологічно відмовляється від своїх громадян в окупації та окупованих територій. Тобто дає сигнал, що НАТО важливіше за це.

Це важке психологічне рішення. З однієї сторони Україні потрібні гарантії НАТО, з іншої – відмовлятись від своїх людей та територій не варто,

– зауважив Ус.

Головний консультант наголосив, що якщо Україна піде за таким сценарієм, то залишається важливим збереження санкційного режиму проти Росії. Адже в країні-агресорці через санкції ситуація не найкраща, влітку 2025 року проблем в російській економіці може лише побільшати.

Центральний банк Росії вже навіть оголосив, що можливе обнулення фонду національного благополуччя. Коли це відбудеться, в країні-агресорці почнуться проблеми з виплатами пенсій та зарплат бюджетникам.

Ус пояснив, що тоді в Росії може постати революційна ситуація. Євгеній Прігожин показав, що запит на силову зміну влади в Росії присутній.

Підвести Росію під ситуацію громадянської війни через недофінансованість окремих регіонів має бути основною метою України. Вона може бути досягнута за рік, два. Тут постає питання, чи варто відмовлятись зараз від територій, чи дочекатись, поки Росії буде не до них,

– підкреслив головний консультант.

Він додав, що Росії можливо й не так багато залишилось існувати. Те, що вона велика країна не означає, що вона ніколи не розпадеться.

Зверніть увагу! Офіс Президента України відреагували на повідомлення Financial Times та заявили, що це маячня і подібні розмови ніхто не веде. Україна не торгує суверенітетом і територіями.

Нагадаймо, що Єнс Столтенберг вважає, що Україна може вступити в НАТО навіть з окупованими територіями. Однак для цього необхідно визначити межу, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати цю територію.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив, що в такому випадку Україна повинна повернути окуповані території власними силами, але вступ у НАТО дозволить розвивати економіку та захистити від російських ударів нашу країну.