"Должно наступить соответствующее время": Украина не настаивает на безотлагательном вступлении в НАТО во время войны

Украина стремится вступить в НАТО, однако не настаивает, чтобы это было безотлагательно. Мнение отдельных государств-членов, в частности, повлияло на эту позицию украинской стороны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях министерской встречи НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Для вступления Украины в НАТО должно наступить соответствующее время

Сибига заявил, что пока не обсуждается формат членства и применения статьи 5.

Для этого должно наступить соответствующее время,

– отметил министр.

Он признал, что во время войны это не представляется реальным.

"Мы страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое втягивание их в войну. А Украина этого не хочет", – подчеркнул Сибига.

Однако при этом принципиальная позиция Киева относительно вступления Украины в Альянс остается неизменной. Наше государство продолжает считать членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для страны. Сейчас этот вопрос является стратегической целью.

Напомним, что накануне МИД сделал заявление, что Украина официально отказалась от гарантий, что являются заменителями членства в НАТО. Также министерство призвало восстановить доверие к идее ядерного разоружения.