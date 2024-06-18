В Белом доме сказали, при каком условии Украина вступит в НАТО
В Белом доме высказались относительно членства Украины в НАТО. Там назвали условие для присоединения нашей страны в состав Альянса.
Собственно, это прокомментировал на брифинге в понедельник, 17 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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Когда Украина вступит в НАТО
Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну,
– сказал Кирби на брифинге.
По его словам, США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы "смогут это сделать".
Кирби также заявил, что после окончания войны в Украине "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".
Согласно его словам, президент США Джо Байден "верит в то, что НАТО – это будущее Украины".
"Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они (украинцы – 24 Канал) смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса", – добавил он.
Кроме этого, Кирби заявил, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением всего необходимого.
Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь,
– резюмировал Кирби.
Приглашение Украины в НАТО: последние новости
- Генсек НАТО недавно отмечал, что все соглашаются, что Украина станет членом НАТО, и поддерживают движение в Альянс.
- Также отметил, что нужно иметь натовское вооружение, соответствовать натовским стандартам и создать оборонные институты.
- Он подчеркнул, что для предоставления приглашения нужен консенсус. Однако пока его там еще не достигли.