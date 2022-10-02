В Пентагоне озвучили условие вступления Украины в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин также отреагировал на заявку Украины о вступлении в НАТО. По его словам, условием членства является консенсус всех членов Альянса.

Ллойд Остин подчеркнул, что США поддерживают политику открытых дверей НАТО. Однако решение о вступлении в Альянс новых членов принимается коллективно.

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30 стран НАТО должны поддержать решение

Глава Пентагона подчеркнул, что членство Украины должно согласовать действующие члены Альянса, то есть 30 стран.

Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решения о расширении Альянса должны принимать все страны блока,

– подчеркнул Остин.

Также руководитель Пентагона подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на помощи Украины, противостоящей с 24 февраля полномасштабной российской агрессии.

Остин отметил, что сейчас Пентагон видит хорошие результаты и подчеркнул, что сейчас Вашингтон продолжает делать все для успеха Украины.

Треть Альянса уже поддержала членство Украины

30 сентября на фоне циничных и позорных попыток России аннексировать территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление в НАТО по сокращенной процедуре.

По состоянию на 2 октября 10 стран, то есть треть Альянса уже поддержала членство Украины, в частности, свою поддержку выразили:

Польша;

Латвия;

Литва;

Эстония;

Чехия;

Словакия;

Румыния;

Северная Македония;

Черногория;

Канада.

Президенты 9 из 10 стран, которые поддержали членство Украины, то есть лидеры всех вышеупомянутых государств кроме Канады, опубликовали совместное заявление, в котором осудили попытки России аннексировать украинские территорий и отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также политики призвали Альянс существенно увеличить оборону помощи Украине.

Лидеры стран отметили, что воочию увидели последствия пребывания россиян в Украине во время своих визитов в нашу страну, а потому не могут игнорировать вопиющие нарушения международного права.

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