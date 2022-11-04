Только Украина может усилить НАТО, – Резников назвал ключевое преимущество ВСУ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что после победы в войне с Россией Украина сможет усилить НАТО. Глава Минобороны назвал одно из ключевых преимуществ ВСУ над другими армиями мира.

Алексей Резников уверен, что только Украина может усилить НАТО после победы над Россией. По его словам, наша армия имеет опыт в противостоянии российской агрессии, которого нет ни у какой другой армии мира.

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Усиление НАТО будет стоять номер один после победы Украины

По мнению Министра обороны, после победы Украины усиление НАТО будет стоять на первом месте.

Украина уже всем доказала, что имеет наилучший опыт и умение противостоять агрессии России. Сегодня такой экспертности, которую имеют ВСУ, нет ни у одной армии мира. Поэтому вопрос усиления НАТО будет стоять номер один после победы. Поскольку только Украина способна реально усилить страны НАТО,

– заявил он.

Именно поэтому, как сказал Резников, партнеры настроены на долгосрочную поддержку Украины. Министр уверен, что поддержка Украины со стороны Североатлантического союза продолжится и после победы над Россией.

"Все понимают, что даже победа Украины – а я надеюсь, что она будет в обозримом, ближайшем будущем – не будет означать, что эта поддержка остановится", – подчеркнул Резников, имея в виду поставки современного западного вооружения.

Украина стремится вступить в НАТО: что известно

В начале полномасштабной войны в Офисе Президента раздавались заявления, что Украина готова отказаться от курса в НАТО, если получит гарантии безопасности от других государств. В Киеве надеялись, что это остановит войну.

Однако со временем оказалось, что Россия начала войну не из-за расширения НАТО. В частности, об этом может свидетельствовать то, что в НАТО вступают Швеция и Финляндия, расположенные рядом с Россией.

Соответственно, с ОП больше не звучало заявлений об отказе от НАТО. Более того, 30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО и подает заявку в Североатлантический Альянс.

После этого лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отметили поддержку суверенитета нашего государства и призвали увеличить военную помощь Украине.

В США заявили, что условием вступления Украины в НАТО является коллективное решение всех государств-членов. Впрочем, такой заявки, как Украина подала на вступление в ЕС, у НАТО нет.

Роланд Фройденштайн – вице-президент и глава GLOBSEC Brussels считает, что Украина де-факто уже член НАТО. Однако Украина стремится быть защищенной 5 статьей НАТО, для чего нужно быть в Альянсе официально.

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