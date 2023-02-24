Нам нужны гарантии безопасности, – Зеленский о пути Украины в НАТО

Украина готовится к вступлению из НАТО, впрочем о конкретных сроках реализации вхождения в альянс пока не говорится. Для страны этот вопрос все еще ключевой.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины на первом месте сейчас ее безопасность, информирует 24 Канал.

На что рассчитывает Украина

Глава государства пояснил, что пока еще неизвестно, когда Украина получит членство в НАТО. Это зависит сегодня не от нас.

"Украина продемонстрировала свою мощь как на поле боя, так и в социуме, максимально поддерживающем этот геополитический курс", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, процесс вхождения страны в альянс действительно тернист.

Что касается вызовов на пути в альянс, мы хотим иметь гарантии безопасности,

– сосредоточил внимание он.

Впрочем, этот вопрос обсуждается с определенным кругом: с Европейским Союзом, с Великобританией, с США.

Вступление Украины в НАТО: главное