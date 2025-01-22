Все зависит от позиции Трампа: Зеленский оценил перспективы Украины вступить в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что в вопросе членства Украины в НАТО все зависит от позиции США. Он уверен, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может повлиять на вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время встречи с представителями Международной медиарады в Давосе.

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Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО

Президент Зеленский заявил, что изначально некоторые государства вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", – подчеркнул он.

Лидер Украины акцентировал, что США и Германия имели слабую позицию по вступлению Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому вопросу.

Однако, по мнению президента, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с россиянами.

"А почему вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы – независимая страна. Почему еще в 1990-х, 2000-х и дальше постоянно договаривались об Украине без нас, какие у нас должны быть гарантии безопасности?.... Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран блока нас поддерживают", – высказался Зеленский.

По его словам, на сегодня есть 4 страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.

"Вопрос НАТО зависит конкретно от США и от позиции президента. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО – мы будем в НАТО, все будут за. Если Трамп не будет готов видеть нас в НАТО – мы не будем в НАТО", – отметил президент Зеленский.