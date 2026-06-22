"Разделения нет": МИД разъяснило заявление фон дер Ляйен об отдельном вступлении Украины и Молдовы в ЕС

После открытия первого переговорного кластера по вопросу вступления в ЕС Украина и Молдова будут продолжать евроинтеграцию в разном темпе. Дальнейший прогресс каждой из стран будет зависеть от выполнения необходимых реформ и условий.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Молдова-ЕС в понедельник, 22 июня, сообщает ЕП.

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Как в дальнейшем будет проходить евроинтеграция?

Урсула фон дер Ляйен пояснила, что в дальнейшем Украина и Молдова продолжат путь к членству в ЕС каждая в своем темпе. Прежде всего все будет зависеть от реализации необходимых реформ и выполнения евроинтеграционных обязательств.

Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность за себя. Поскольку они должны проводить реформы – и они должны проводить различные реформы, в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим,

– заявила она.

Отвечая на вопрос об открытии следующих переговорных кластеров, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что комментирует только ситуацию вокруг Кишинева, поскольку общение со СМИ происходило в рамках саммита "Молдова – ЕС".

"Я считаю, что процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше для Молдовы, чем термин "как можно скорее". Потому что "как можно скорее" ни о чём не говорит. Но процесс, основанный на заслугах, четко указывает вам на основы нашей методологии, которая была согласована всеми 27 государствами-членами", — отметила она.

Она подчеркнула, что переговоры о вступлении должны основываться на принципе заслуг, и такой подход выгоден для Молдовы, поскольку позволяет демонстрировать конкретные результаты, а ЕС – выполнять взятые на себя обязательства.

Что говорят в МИД?

МИД Украины пояснил журналистам, что подобные заявления председателя Еврокомиссии после саммита ЕС – Молдова касались исключительно Кишинева, и в ее словах не было никакого сравнения или противопоставления Молдовы и Украины.

Следует отметить, что после открытия первого кластера переговоров дальнейшее продвижение в переговорном процессе происходит на основе четко закрепленной методологии Европейской комиссии, которая предусматривает индивидуальную оценку каждой страны-кандидата по достижениям в выполнении внутренних бенчмарков (IBAR),

– заверил пресс-секретарь Георгий Тихий.

В ведомстве подчеркнули, что обе страны синхронно движутся в рамках этого процесса и последовательно проходят все этапы. ЕС неоднократно отмечал выполнение обеими странами необходимых условий для открытия кластеров.

Поэтому оснований для выводов о каком-то якобы "разъединении" нет. Таким образом, украинская сторона подчеркивает, что оба государства продолжают двигаться в рамках совместного переговорного процесса для дальнейшего вступления.

В министерстве также подчеркнули, что Украина придала новый импульс политике расширения ЕС и способствовала восстановлению её стратегической динамики, поэтому рассчитывает на справедливый, объективный и взвешенный подход ЕС в дальнейшем.

Что этому предшествовало?

Напомним, 5 июня на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Впоследствии стало известно, что рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения ЕС (COELA) приступила к рассмотрению результатов скрининга всех еще не открытых кластеров для Украины и Молдовы, чем дала старт официальной подготовке к их открытию.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал открытие первого переговорного кластера историческим достижением. Президент Украины подчеркнул, что процесс евроинтеграции уже начался и движение Украины к членству в ЕС будет продолжаться.