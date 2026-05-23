Несправедливо, – Зеленский отреагировал на предложение Мерца об ассоциированном членстве

Владимир Зеленский назвал "несправедливым" предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении статуса ассоциированного членства Украине. Киев хочет иметь право голоса.

Об этом узнал Reuters из письма, которое направил в Евросоюз президент Украины 22 мая.

Зеленский отвергает предложение Мерца?

Украинский лидер в обращении заявил, что предложение о предоставлении Украине статуса ассоциированного членства в Европейском Союзе является "несправедливым". Ведь, по словам Зеленского, такое участие Украины в заседаниях ЕС не предоставит ей права голоса.

Президент Украины добавил, что устранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в апреле открыло возможности для существенного прогресса в переговорах о вступлении в ЕС.

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась безголосой. Пришло время двигаться вперед относительно членства Украины полноценным и содержательным образом,

– цитируют Зеленского журналисты.

Отдельно Зеленский поблагодарил лидеров европейских стран за поддержку и отметил, что Украина сейчас "защищает Европу полностью, а не частично и не полумерами". Поэтому, продолжил он, страна заслуживает "на справедливый подход и равные права в Европе".

Отмечается, что письмо было адресовано президенту Европейского Совета Антониу Коште, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который председательствует в Совете ЕС в этом году.

Что предлагал Мерц?

Канцлер Германии направил письмо европейским лидерам с предложением о предоставлении Украине спецстатуса ассоциированного члена ЕС. По его концепции, Украина могла бы более тесно приобщиться к работе институтов Евросоюза. В частности, это означало бы частичное привлечение к политическим и механизмам безопасности.

В Еврокомиссии ответили, что расширение ЕС рассматривается как стратегическая инвестиция в безопасность и развитие. Однако любые новые решения должны основываться на процессе, основанном на заслугах.

Отметим, что статус ассоциированного члена мог бы пересматриваться и ограничиваться при отклонении страны от базовых принципов Евросоюза.