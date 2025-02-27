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27 февраля, 20:33
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Вступление в НАТО и соглашение о ископаемых: Трамп сделал ряд заявлений об Украине

Ярослав Погончук

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сделал ряд заявлений, касающихся Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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20:39, 27 февраля

20:35, 27 февраля

На вопрос, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп ответил: "Разве я это сказал?"

20:34, 27 февраля

Трамп не думает, что Путин снова вторгнется, если будет мирное соглашение.

Обеспечить безопасность в Украине– это самая легкая часть, сделка– самая сложная часть,
– отметил Трамп.

20:34, 27 февраля

Трамп прокомментировал соглашение о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом в пятницу. Соглашение по редкоземельным элементам станет поддержкой для Украины. Нам нужна сделка, прежде чем вводить миротворческие силы, а у нас пока нет соглашения.

20:30, 27 февраля

Трамп заявил, что мирное соглашение с Украиной продвинулось вперед

Дональд Трамп заявил Кейру Стармеру, что мирное соглашение между Россией и Украиной продвинулось вперед, и что Соединенные Штаты провели хорошие переговоры с обеими странами.

20:30, 27 февраля

Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не состоится