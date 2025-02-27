Вступление в НАТО и соглашение о ископаемых: Трамп сделал ряд заявлений об Украине
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сделал ряд заявлений, касающихся Украины.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Зеленский обыграл Трампа? Что получит Украина в соглашении с США о полезных ископаемых
На вопрос, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп ответил: "Разве я это сказал?" Трамп не думает, что Путин снова вторгнется, если будет мирное соглашение. Обеспечить безопасность в Украине– это самая легкая часть, сделка– самая сложная часть, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом в пятницу. Соглашение по редкоземельным элементам станет поддержкой для Украины. Нам нужна сделка, прежде чем вводить миротворческие силы, а у нас пока нет соглашения. Дональд Трамп заявил Кейру Стармеру, что мирное соглашение между Россией и Украиной продвинулось вперед, и что Соединенные Штаты провели хорошие переговоры с обеими странами. Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не состоится
– отметил Трамп.
Трамп прокомментировал соглашение о полезных ископаемых
Трамп заявил, что мирное соглашение с Украиной продвинулось вперед
На вопрос, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп ответил: "Разве я это сказал?"
Трамп не думает, что Путин снова вторгнется, если будет мирное соглашение.
Обеспечить безопасность в Украине– это самая легкая часть, сделка– самая сложная часть,
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом в пятницу. Соглашение по редкоземельным элементам станет поддержкой для Украины. Нам нужна сделка, прежде чем вводить миротворческие силы, а у нас пока нет соглашения.
Дональд Трамп заявил Кейру Стармеру, что мирное соглашение между Россией и Украиной продвинулось вперед, и что Соединенные Штаты провели хорошие переговоры с обеими странами.
Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не состоится