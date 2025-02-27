Вступление в НАТО и соглашение о ископаемых: Трамп сделал ряд заявлений об Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сделал ряд заявлений, касающихся Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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