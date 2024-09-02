В границах 1991-го года, – Стефанишина очертила план Украины по вступлению в НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина станет частью Североатлантического альянса как суверенное и независимое государство в пределах, существовавших в 1991 году. Другие варианты сейчас не рассматриваются.

По словам Стефанишиной, перед вступлением в НАТО Украина будет вести переговоры с каждой из членов Альянса. Сейчас этот процесс пока закрыт.

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У Украины есть план по вступлению в НАТО

Журналисты спросили Стефанишину о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, которые контролирует Украина де-факто, на что она ответила, что не считает, что Украина должна предлагать любые решения до того, как союзники не предложили членство в НАТО.

Таким образом, Украина будет внимательно следить за действиями всех союзников и проводить переговоры со всеми 32 государствами-членами НАТО.

Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991-го года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО,

– сказала она.

Также Стефанишина подчеркнула, что когда речь зайдет о ратификации решений о признании Украины в НАТО, Киев должен будет принять это во внимание, и процесс будет прозрачным.

"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", – подытожила она.