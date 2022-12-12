Ночью ВСУ ударили из HIMARS по базе "вагнеровцев" в Сватово: много жертв

Ночь против 12 декабря оказалась беспокойной для оккупантов в Сватово, ведь к ним на огонек пришел "бавовнятко". Оно вручило врагам бесплатные билеты на концерт Кобзона.

В сети пишут, что горячо было в штабе "Вагнера" в Сватово, передает 24 канал.

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Судя по обнародованным видео, в результате обстрела много погибших. Как известно, удар нанесли как раз по общежитию с боевиками ППК "Вагнер". Туда в гости вошли пара ракет HIMARS.

Добавим, что ранее среди российских призывников и мобилизованных активно распространялась ужас о том, что к "плохим" русским, критикующим Владимира Путина, ночью придут злые HIMARS. Как мы видим, HIMARS безразлично – "плохой" ты или "хороший" оккупант.

Последствия удара по позициям вагнеровцев в Сватове: смотрите видео

А 11 декабря HIMARS нашел вагнеровцев в городе Кадиевка Луганщины. В результате удара там вспыхнул пожар. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что действительно в Кадиевке у оккупантов был "хлопок".

Да, наконец, они прислушиваются к нашему президенту и курят там, где надо. В них состоялся "хлопок" действительно там, где был штаб вагнеровцев,

– заявил чиновник.

Глава областной военной администрации объяснил, что россияне уже даже не скрывают, что у них там огромные потери, многие погибли.

Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 94 140 российских оккупантов. Наши защитники продолжают наносить безумные потери захватчикам.