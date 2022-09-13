Информация о "хлопке", посетившем Антоновский мост, появилась еще утром 12 сентября. Местные коллаборанты уже не знали, что еще придумать, чтобы кто-нибудь в это поверил. В конце концов заявили, что "все проваливается, но мост цел".
Заметьте После того, как оккупанты тестировали Антоновский мост, по нему ударили ВСУ, – детали от Хланя
Впоследствии в ОК "Юг" подтвердили попадание.
Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, еще раз закрепили его непригодность к использованию,
– говорится в сообщении.
Кроме того, герои ВСУ уничтожили:
- 59 оккупантов;
- танк;
- 5 гаубиц;
- командно-штабную машину;
- машину управления;
- 12 единиц другой авто-бронетехники.
Освобождение Юга продолжается
Украинские герои успешно идут в контрнаступление и освобождают населенные пункты от российских оккупантов. Захватчику наносят колоссальные потери.
Наталья Гуменюк – заявила, что на Херсонщине освободить удалось уже 500 квадратных километров. Оккупантов уже выгнали из таких населенных пунктов:
- Высокополье
- Нововознесенское
- Белогорка
- Миролюбовка
- Сухой Пруд.
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