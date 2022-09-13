Інформація про "бавовну", яка навідала Антонівський міст, з'явилася ще вранці 12 вересня. Місцеві колаборанти вже не знали, що ще вигадати, аби хоч хтось в це повірив. Зрештою, заявили, що "все провалюється, але міст цілий".

Зауважте Після того, як окупанти тестували Антонівський міст, по ньому вдарили ЗСУ, – деталі від Хланя

Згодом в ОК "Південь" підтвердили влучання.

Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре закріпили його непридатність до використання,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, герої ЗСУ знищили:

59 окупантів;

танк;

5 гаубиць;

командно-штабну машину;

машину управління;

12 одиниць іншої автобронетехніки.

Звільнення Півдня триває

Українські герої успішно йдуть у контрнаступ та звільняють населені пункти від російських окупантів. Загарбнику завдають колосальних втрат.

Наталія Гуменюк – заявила, що на Херсонщині звільнити вдалося вже 500 квадратних кілометрів. Окупантів вже вигнали з таких населених пунктів:

Високопілля

Нововознесенське

Білогірка

Миролюбівка

Сухий Ставок.

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