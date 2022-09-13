Інформація про "бавовну", яка навідала Антонівський міст, з'явилася ще вранці 12 вересня. Місцеві колаборанти вже не знали, що ще вигадати, аби хоч хтось в це повірив. Зрештою, заявили, що "все провалюється, але міст цілий".
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Згодом в ОК "Південь" підтвердили влучання.
Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре закріпили його непридатність до використання,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, герої ЗСУ знищили:
- 59 окупантів;
- танк;
- 5 гаубиць;
- командно-штабну машину;
- машину управління;
- 12 одиниць іншої автобронетехніки.
Звільнення Півдня триває
Українські герої успішно йдуть у контрнаступ та звільняють населені пункти від російських окупантів. Загарбнику завдають колосальних втрат.
Наталія Гуменюк – заявила, що на Херсонщині звільнити вдалося вже 500 квадратних кілометрів. Окупантів вже вигнали з таких населених пунктів:
- Високопілля
- Нововознесенське
- Білогірка
- Миролюбівка
- Сухий Ставок.
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