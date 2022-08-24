Вместо построения – на "концерт кобзона": видео эффективной ликвидации десятка врагов

Украинские защитники продолжают поражать своим мастерством, эффектно уничтожая врага. 24 августа только одним выстрелом ВСУ отправили 11 оккупантов на "концерт кобзона".

Видео момента выстрела появилось в сети. Сообщают, что оккупанты как раз выстроились на построение.

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В результате меткого выстрела ВСУ "грузом-200" стали 10 сержантов и один офицер российской армии.

"Мы знаем, где наш враг. Мы знаем, что он делает и что планирует. Мы будем уничтожать его точечно и без сожаления, где бы он ни был", – сообщили защитники Украины.

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Заметим, что в Михайловке в Запорожье взорвали местного гауляйтера ивана сушко. Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, а потом признали: сушко – умер.

В Мариуполе покушались на гауляйтера константина иващенко. Петр Андрющенко – советник городского главы Мариуполя – отметил, что "не очень удачно". Однако захватчиков предупредили, что это только начало.

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За ровно 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 45 700 оккупантов.

Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа

личного состава – около 45700 (+150) человек;

танков – 1924 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 1036 (+3) единицы;

РСЗО – 266 единиц;

средства ПВО – 177 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 199 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;

крылатые ракеты – 196 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;

специальная техника – 99 единиц.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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