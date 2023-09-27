Российские военные откатились, чтобы перегруппироваться после неудачной попытки штурма. Однако украинские военные не позволили оккупантам свободно чувствовать себя после штурма и догнали захватчиков огнем.

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В результате удара артиллерии и дронов ранены несколько оккупантов

Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады сначала накрыли российских военных огнем из артиллерии. После этого россияне решили подтянуть поддержку, а не убегать с позиций.

В этот момент самый сообразительный оккупант понял, что пора уходить с этой "вечеринки". Пока другие российские военные собирались с мыслями, прилетел украинский дрон с гранатой.

Украинские военные ударили по отошедшим оккупантам, чтобы перегруппироваться: смотрите видео

После удара дрона уже все оккупанты поняли, что надо убегать, однако было поздно. Дело в том, что к захватчикам с гранатой уже приближался еще один дрон.

В результате ударов артиллерии и дронов, как свидетельствует видео, были ранены несколько российских оккупантов. Россияне накладывали, вероятно, турникеты и корчились от боли.

Мы не позволим оккупантам свободно гулять по нашей земле. Пусть помнят, что каждый шаг может стать для них последним,

– подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский тоже продемонстрировал удачную работу украинских военных.

Бригадный генерал опубликовал видео, как украинские воины с помощью дрона поразили бронетехнику россиян на одном из участков фронта.

Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении.

Сколько Россия уже потеряла военных