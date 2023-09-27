Российские военные откатились, чтобы перегруппироваться после неудачной попытки штурма. Однако украинские военные не позволили оккупантам свободно чувствовать себя после штурма и догнали захватчиков огнем.
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В результате удара артиллерии и дронов ранены несколько оккупантов
Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады сначала накрыли российских военных огнем из артиллерии. После этого россияне решили подтянуть поддержку, а не убегать с позиций.
В этот момент самый сообразительный оккупант понял, что пора уходить с этой "вечеринки". Пока другие российские военные собирались с мыслями, прилетел украинский дрон с гранатой.
Украинские военные ударили по отошедшим оккупантам, чтобы перегруппироваться: смотрите видео
После удара дрона уже все оккупанты поняли, что надо убегать, однако было поздно. Дело в том, что к захватчикам с гранатой уже приближался еще один дрон.
В результате ударов артиллерии и дронов, как свидетельствует видео, были ранены несколько российских оккупантов. Россияне накладывали, вероятно, турникеты и корчились от боли.
Мы не позволим оккупантам свободно гулять по нашей земле. Пусть помнят, что каждый шаг может стать для них последним,
– подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский тоже продемонстрировал удачную работу украинских военных.
Бригадный генерал опубликовал видео, как украинские воины с помощью дрона поразили бронетехнику россиян на одном из участков фронта.
Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении.
Сколько Россия уже потеряла военных
- Генштаб ВСУ утром 27 сентября традиционно обновил данные по потерям российской армии в войне против Украины. Потери России, публикуемые Генштабом, не содержат информации о раненых оккупантах.
- По состоянию на 581-й день полномасштабного вторжения Россия уже потеряла в Украине 276 990 бойцов. Так, за минувшие сутки было уничтожено еще 320 оккупантов.
- Важно отметить, что только за сутки наши воины уничтожили еще 38 артиллерийских систем врага.