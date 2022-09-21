ВСУ подтвердили поражение пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии врага в Чернобаевке
Источник:ОК "Юг"
Украинские военные ликвидировали еще 62 оккупанта. Им удалось уничтожить противника в результате успешных действий на Юге.
Вооруженные Силы Украины ежедневно наносят удары по вражеским подразделениям. Информацию о потерях россиян устанавливают позже. 21 сентября выяснилось, что ВСУ ликвидировали еще 62 оккупанта.
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Какие потери враг понес на Юге Украины
Украинским военным во время предварительных атак удалось уничтожить 5 российских бронированных машин. Кроме того, подтвержденные удары по:
- вражеском складе с боеприпасами в Благодатном,
- пункте управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.
В настоящее время россияне держат в Черном море 12 кораблей и катеров. Среди них есть 3 надводных ракетоносителя, на борту которых находятся 24 ракеты "Калибр". Также в море сосредоточены 2 больших десантных корабля и десантный катер. Так что угроза высадки вражеского десанта никуда не делась.
Обращаем внимание на повышенную опасность, в частности, в прибрежной зоне, в районе расположения объектов критической инфраструктуры. Учитывайте смену тактики врага, будьте бдительны и осторожны,
– отметили в оперативном командовании "Юг".
Военные добавили, что шторм в Черном море снова усилился, а значит – и минная опасность.
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Сколько оккупантов погибли в Украине
По состоянию на 20 сентября украинские защитники ликвидировали 54 810 российских захватчиков. Только за последние сутки они отправили "на концерт кобзона" 160 вражеских бойцов. Общие потери русской армии в технике составляют:
- 2 216 танков;
- 4 724 боевые бронированные машины;
- 1323 артиллерийские системы;
- 318 РСЗО;
- 168 средств ПВО;
- 252 самолета;
- 217 вертолетов;
- 925 беспилотников;
- 239 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 3587 единиц автомобильной техники;
- 125 единиц специальной техники.
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