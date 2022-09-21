ВСУ подтвердили поражение пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии врага в Чернобаевке

Украинские военные ликвидировали еще 62 оккупанта. Им удалось уничтожить противника в результате успешных действий на Юге.

Вооруженные Силы Украины ежедневно наносят удары по вражеским подразделениям. Информацию о потерях россиян устанавливают позже. 21 сентября выяснилось, что ВСУ ликвидировали еще 62 оккупанта.

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Какие потери враг понес на Юге Украины

Украинским военным во время предварительных атак удалось уничтожить 5 российских бронированных машин. Кроме того, подтвержденные удары по:

вражеском складе с боеприпасами в Благодатном,

пункте управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

В настоящее время россияне держат в Черном море 12 кораблей и катеров. Среди них есть 3 надводных ракетоносителя, на борту которых находятся 24 ракеты "Калибр". Также в море сосредоточены 2 больших десантных корабля и десантный катер. Так что угроза высадки вражеского десанта никуда не делась.

Обращаем внимание на повышенную опасность, в частности, в прибрежной зоне, в районе расположения объектов критической инфраструктуры. Учитывайте смену тактики врага, будьте бдительны и осторожны,

– отметили в оперативном командовании "Юг".

Военные добавили, что шторм в Черном море снова усилился, а значит – и минная опасность.

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Сколько оккупантов погибли в Украине

По состоянию на 20 сентября украинские защитники ликвидировали 54 810 российских захватчиков. Только за последние сутки они отправили "на концерт кобзона" 160 вражеских бойцов. Общие потери русской армии в технике составляют:

2 216 танков;

4 724 боевые бронированные машины;

1323 артиллерийские системы;

318 РСЗО;

168 средств ПВО;

252 самолета;

217 вертолетов;

925 беспилотников;

239 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3587 единиц автомобильной техники;

125 единиц специальной техники.

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