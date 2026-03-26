ВСУ успешно атаковали один из крупнейших НПЗ России: объект охватил огонь
26 марта, 17:24
ВСУ успешно атаковали один из крупнейших НПЗ России: объект охватил огонь

Диана Подзигун

В ночь на 26 марта украинские оборонщики нанесли сокрушительный удар по Киришскому НПЗ в Ленинградской области России. На объекте вспыхнул пожар – горят установки первичной переработки нефти и двух резервуаров.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о поражении российского НПЗ?

Оборонцы нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу России в городе Кириши, что в Ленинградской области.

Результат поражения и масштабы ущерба уточняются.

 
 