Было много неподготовленных оккупантов: кадры успешного боя за Новоселовское

Украинские военные продолжают успешно уничтожать врага. Благодаря дронам наши защитники отправляют оккупантов на тот свет, а мы можем увидеть сам процесс.

В сеть выложили несколько роликов с успешной работой, которую провела 92 бригада. Нашим военным удалось доставить немало хлопот врагу в бою за Новоселовское на Луганщине.

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Оккупанты суетятся, бегают

Как говорится, нам очень нравится, когда враг суетится, бегает. Именно таковы были бойцы "второй армии мира", которых накрыли наши защитники.

Прежде всего следует понимать, что эти ролики демонстрируют немалое количество оккупантов в самом селе. В то же время можно увидеть, что они не могут похвастаться качественной подготовкой. И это, конечно, помогло их выкурить.

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Поскольку мы заговорили о выкуривании врагов, то нелишне будет вспомнить статистику потерь. Заметим, что с каждым днем она растет стремительными темпами. На это в частности влияет стремление россиян выйти на административные границы Донецкой области.

Более 114 тысяч врагов уничтожили

Заметим, что на 14 января нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 114 660 захватчиков. А за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправили 530 солдат из страны-агрессора.

Также у врага стало на 3104 танка, 6173 боевых бронированных машин, 2090 артиллерийские системы, 437 РСЗО, 219 средств ПВО, 286 самолетов, 276 вертолетов, 1687 БпЛА оперативно-тактического уровня, 723 крылатых ракет, 17 судов, 4846 автомобилей и автомобильной техники и 186 единиц спецтехники меньше.