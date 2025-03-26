Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан, который ставит под сомнение логичность военных решений российского командования.

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На что призвана операция на Белгородщине?

Свитан считает, что украинская армия, понимая, что направление на столицу России открыто, пытается сейчас развернуть фронт и начинает военные операции по этому направлению. Сначала была Курская операция, ныне – Белгородская.

"Курская была до определённого момента успешна, просто надо было вовремя отходить оттуда, ещё полтора месяца назад. Эта операция была удачно выполнена, СОУ зашли на несколько десятков километров в сторону Москвы, Курска. Такая же картина сейчас в районе Белгородщины", – озвучил Свитан.

У россиян, как отметил военный эксперт, открытая зона, нет линии фронта, а границы охраняют пограничники и бойцы батальона "Ахмат" Рамзана Кадырова, которые почему-то, когда украинские войска заходят на российскую территорию, просто их не замечают, на самом же деле прячутся от них.

Сейчас то же самое в Белгородской области. Российские пограничники и кадыровцы пытаются сдержать наши войска, а фортификаций нет. Они установили "зубы дракона", заплатили за них сумасшедшие деньги, а о том, что инженерная техника их способна раздвинуть на раз-два – не знали",

– озвучил Свитан.

Ширина захода войск в Белгородской области, со слов военного эксперта, составляет более 10 километров, глубина – 3-7 километров. Эту операцию Свитан назвал оборонительной, ее стратегическая задача заключается в том, чтобы связать российские войска, которые сейчас пытаются добраться с Курского направления.

"У них освободилось до двух дивизий, которые будут перебрасывать на восточный фронт. Есть положительная динамика, россияне конкретно "просели", некоторые просто бежали оттуда. Части, которые сейчас заходят на Белгородщину, должны были сдерживать наступательные операции россиян. Но у них не то, что для наступления, для обороны уже нет сил и средств", – подытожил Свитан.

Отметим, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп высказал мнение, что операция на Белгородщине может стать аналогом Курской. Он считает, что украинская армия имеет резервы и пытается сегодня отвлечь силы противника, найдя слабое место в его обороне на границе с Белгородской областью.