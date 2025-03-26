Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан, який ставить під сумнів логічність військових рішень російського командування.

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На що покликана операція на Бєлгородщині?

Світан вважає, що українська армія, розуміючи, що напрямок на столицю Росії відкритий, намагається зараз розвернути фронт і починає військові операції за цим напрямом. Спочатку була Курська операція, нині – Бєлгородська.

"Курська була до певної миті успішна, просто треба було вчасно відходити звідти, ще півтора місяця тому. Ця операція була вдало виконана, СОУ зайшли на декілька десятків кілометрів у бік Москви, Курська. Така сама картина зараз в районі Бєлгородщини", – зазначив Світан.

В росіян, як зауважив військовий експерт, відкрита зона, немає лінії фронту, а кордони охороняють прикордонники й бійці батальйону "Ахмат" Рамзана Кадирова, які чомусь, коли українські війська заходять на російську територію, просто їх не помічають, насправді ж ховаються від них.

Зараз те саме в Бєлгородській області. Російські прикордонники й кадирівці намагаються стримати наші війська, а фортифікацій немає. Вони встановили "зуби дракона", заплатили за них божевільні гроші, а про те, що інженерна техніка їх здатна розсунути на раз-два – не знали",

– озвучив Світан.

Ширина заходу військ в Бєлгородській області, зі слів військового експерта, складає понад 10 кілометрів, глибина – 3-7 кілометрів. Цю операцію Світан назвав оборонною, її стратегічне завдання полягає у тому, аби зв'язати російські війська, які зараз намагаються дістатися з Курського напрямку.

"В них звільнилось до двох дивізій, які будуть перекидати на східний фронт. Є позитивна динаміка, росіяни конкретно "просіли", деякі просто бігли звідти. Частини, які зараз заходять на Бєлгородщину, повинні були стримувати наступальні операції росіян. Але в них не те, що для наступу, для оборони вже немає сил та засобів", – підсумував Світан.

Зазначимо, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп висловив думку, що операція на Бєлгородщині може стати аналогом Курської. Він вважає, що українська армія має резерви й намагається сьогодні відвернути сили противника, знайшовши слабке місце в його обороні на кордоні з Бєлгородською областю.