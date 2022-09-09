Воины ВСУ чествуют Елизавету II посланиями на артиллерийских снарядах

Украинские военные чтят память Елизаветы II посланиями на артиллерийских снарядах. В сети появились фотографии.

Таким образом ВСУ хотят почтить "славного лидера великого народа", как написал один из защитников. На событие уже отреагировала известная британская телесеть Sky News.

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ВСУ чествуют Елизавету II надписями на артиллерийских снарядах

В знак своей благодарности за поддержку Украины артиллеристы ВСУ написали сообщение в честь королевы на снарядах. Теперь они будут использованы для отпора от оккупантов.

Украинские артиллеристы с благодарностью чествуют знаменитого лидера великого народа,

– написал один из артиллерстов десантно-штурмовой бригады ВСУ.



Украинские защитники почтили память Елизаветы II / Фото

В Sky News отметили, что чествование королевы происходило в разных формах, что "отражало влияние правления покойного монарха на людей с самым разным происхождением во всем мире".

Роль Великобритании в поддержке военных усилий Украины высока. Поэтому влияние смерти Елизаветы II испытали многие люди в стране, которая почти 200 дней находилась в конфликте с соседней россией,

– пишет издание.

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