Таким чином ЗСУ хочуть вшанувати "славетну лідерку великого народу", як написав один із захисників. На подію вже відреагувала відома британська телемережа Sky News.

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ЗСУ вшановують Єлизавету ІІ написами на артилерійських снарядах

На знак своєї вдячності за підтримку України артилеристи ЗСУ написали повідомлення на честь королеви на снарядах. Тепер вони будуть використані для відсічі від окупантів.

Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу,

– написав один із артилерстів десантно-штурмової бригади ЗСУ.



Українські захисники вшанували пам'ять Єлизавети ІІ / Фото

У Sky News зазначили, що вшановування королеви відбувалося в різних формах, що "відображало вплив правління покійного монарха на людей із найрізноманітнішим походженням у всьому світі".

Роль Великої Британії у підтримці військових зусиль України є високою. Тому вплив смерті Єлизавети II відчули багато людей у країні, яка майже 200 днів перебувала у конфлікті з сусідньою Росією,

– пише видання.

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