ВСУ дают достойный отпор оккупантам, у них значительные потери, – Генштаб о настроениях россиян

Идут шестнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам-захватчикам. Несмотря на то, что противник не прекращает попыток наступать, они почувствовали всю ярость вооруженных сил Украины.

Наши защитники дают достойный отпор, поэтому никакой цели агрессор не достиг. Такую оперативную информацию сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на 18:00.

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Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам,

– говорится в сводке.

Более того, украинские защитники наносят оккупантам значительные потери как в живой силе, так и в военной технике.

Противник падает духом

Со всем тем, морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Мало того, что они тотально деморализованы, да еще и на отдельных направлениях оккупанты сами сдаются в плен.

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