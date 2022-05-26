ВСУ дали отпор наступлению россиян в направлении Богородичного: враг отошел
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты наступали в направлении населенного пункта Богородичное. Однако ВСУ дали отпор и отогнали захватчиков на занимаемые ранее позиции.
В целом на Харьковском и Славянском направлениях кафиры сосредотачиваются на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск. Кроме того, кафиры обстреливают украинские позиции.
Читайте также Враг закрепляется на позициях и хочет наступать: карта боевых действий на 26 мая
Враг вел воздушную разведку беспилотником типа "Орлан-10". Также россияне дистанционно заминируют маршруты возможного выдвижения подразделений сил обороны Украины.
На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил.
Бои на Донбассе
- На Донецком направлении оккупанты продолжают обстреливать подразделения наших войск, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку и перегруппировываются. Русские усиливают группировку, перемещая резервные подразделения.
- На Лиманском направлении враг сосредоточил усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее самого Лимана.
- Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского. Успеха у них нет. Частичный успех у захватчиков возле Устиновки. Враг хочет разрушить логистическое сообщение и не допустить маневры наших войск, поэтому наносит удары по мостовым переправам.
- На Бахмутском направлении россияне наступали на Камышевахе, Ниркове, Берестове и Белогоровке. Однако безуспешно, потому враг отошел.
- В направлениях Покровского и Клинового частичный успех у захватчиков. Они захватили населенный пункт Медная Руда, а теперь производят перегруппировку.
- На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, безуспешно.
Генштаб предупреждает, что на территории Белгородской и Воронежской областей противник готовит резервы. Россияне пополняют запасы, чтобы возобновить наступление.
Сдерживание врага на Востоке
В Офисе Президента отметили, что украинская военная машина сейчас работает на то, чтобы умерить врага на Востоке. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Кремль бросает в бой все, что имеет, но время – на нашей стороне.
Чиновник уверен, когда Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – Юг нашей страны обязательно будет уволен. По его словам, этот вопрос не месяца, но и не года.