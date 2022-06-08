ВСУ "демилитаризовали" главу штаба одной из бригад россиян

Украинские воины продолжают активно ликвидировать российских оккупантов, которые с оружием пришли на нашу землю.. За позорное дело в Украине погиб полковник Руслан Ширин.

Благодаря усилиям Вооруженных Сил Украины оккупант отправился вместе с другими российскими солдатами на "концерт Кобзона".

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Известно, что Ширин являлся начальником штаба 336 бригады морской пехоты Балтийского флота. Российская пропаганда заявила, что он погиб во время исполнения воинского долга в бою в Украине. На каком направлении и когда – не сообщают.

Что известно о потерях россиян на войне против Украины

Вооруженные Силы Украины наносят путинской армии колоссальные потери. Столько оружия, техники и личного состава россияне не теряли еще ни под какое другое вторжение. Потери врага по состоянию на утро 7 июня составляют:

личного состава – около 31 360 военных;

танков – 1390 единиц;

боевых бронированных машин – 3 416 единиц;

артиллерийских систем – 694 единицы;

реактивных систем залпового огня – 207 единиц;

средства ПВО – 96 единиц;

самолетов – 212 единиц;

вертолетов – 177 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 553 единицы;

крылатые ракеты – 125 единиц;

корабли/катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 единиц;

специальной техники – 53 единицы.

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В течение 7 июня На Востоке Украины наши воины уничтожили российский наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами. Кроме того, они ликвидировали 56 кафиров, миномет, 12 АТТ, топливозаправщик и 1 единицу специальной техники.

В России запретили распространять информацию о военных, погибших на войне в Украине. Ее засекретили и признали государственной тайной . С сайтов "Сети городских порталов" уже удалили списки павших бойцов.

На Запорожском направлении ВСУ уничтожили 19 российских военных , а еще 14 ранили. Кроме того, они нанесли врагу потери в технике – ликвидировали 6 боевых бронированных машин, 3 единицы автомобильной техники, миномет и 2 склада хранения боеприпасов.

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