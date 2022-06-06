ВСУ держат позиции в Донецкой области, но и враг сохраняет свой потенциал, – Кириленко

Украинские военные защищают Донбасс и держат позиции до последнего. Однако врага тоже не следует недооценивать.

Враг продолжает непрерывно обстреливать Донецкую область. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 6 июня в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Потенциал у врага не уменьшился

Мы понимаем, насколько у врага мощный потенциал в вооружении, но в боевое столкновение с украинскими защитниками они не вступают. Но точно рассчитывать на то, что у них снизился потенциал, пока не нужно. Это довольно опасно,

– рассказал Павел Кириленко.

В то же время он подчеркнул, что наши позиции ВСУ держат и будут держать дальше до нового указания военного командования.

Сейчас россияне применяют свою основную тактику – это тотальные обстрелы из тяжелой артиллерии, а потом они уже атакуют. По словам Кириленко, хуже всего – это когда они уничтожают оборонительные, фортификационные сооружения, чтобы захватить населенные пункты.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях: данные Генштаба

На Донецком направлении российские оккупанты нанесли ракетные удары по Славянску, Лисичанску и Орехово. На Лиманском направлении они наступают вблизи Святогорска, штурмуют Щурово и Старый Караван. Боевые действия до сих пор продолжаются.

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На Северодонецком направлении захватчики били по позициям ВСУ из минометов и артиллерийских систем различного типа. Повреждения получила и гражданская инфраструктура Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки и других населенных пунктов. Россияне продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг атаковал Золотое, Орехово, Горное, Врубовку, Клиновое, Белогоровку, Покровск, Роты, Бахмут, Берестовое, Камышеваху и Николаевку. Бои до сих пор продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру возле Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

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