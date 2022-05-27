ВСУ на Донбассе отбили 8 атак и уничтожили 5 танков оккупантов: на 5 локациях продолжаются бои

Завершается 93-й день героического противостояния Украины российским оккупантам. За сутки Вооруженным Силам Украины удалось отбить 8 атак врага.

Несмотря на значительные потери захватчиков, на 5 локациях Донецкой и Луганской областей продолжаются бои. Об этом сообщили в группировке Объединенных сил по состоянию на 21.00 27 мая.

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Битва за Донбасс продолжается

Вдоль всей линии обороны враг наносит авиационные удары, извлекает из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии крупных калибров, применяет танки, минометы разных типов, бьет ракетами и бомбами по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам на Востоке Украины.

В группировке Объединенных сил отчитались, что за сутки 27 мая российские кафиры обстреляли 49 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Только в Донецкой области в результате вражеского огня были разрушены или повреждены 22 гражданских объекта, в частности:

13 жилых домов;

строительный завод;

фермерское предприятие;

пожарную часть;

базу отдыха;

станцию технического обслуживания

Кроме того, кафиры обесточили фильтровальную насосную станцию. В результате этих обстрелов погибли 3 гражданских лица , еще 5 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести. Отмечается, что информация о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области в настоящее время уточняется.

Потери врага в зоне ООС

Отважные защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил продолжают наносить рашистам значительные потери в живой силе и технике. В течение 27 мая они отбили 8 вражеских атак и вместе с тем уничтожили:

5 танков русских оккупантов;

10 единиц боевой бронированной техники противника;

4 автомобиля захватчиков, один из них – с боекомплектом.

Кроме того, подразделения украинской противовоздушной обороны поразили в небе украинского Донбасса беспилотный летательный аппарат кафиров типа "Орлан-10". Кстати, Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов на Востоке нашего государства.

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