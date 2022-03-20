ВСУ на Донбассе уничтожили около 170 оккупантов

Вооруженные Силы Украины на Донбассе уничтожили около 170 оккупантов. Также они отразили 7 атак врага.

Соответствующую информацию обнародовали в Фейсбуке Операции объединенных сил вечером 20 марта. В частности, это случилось на 25 день войны.

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ВСУ на Донбассе уничтожили 170 оккупантов

Вооруженные Силы Украины защищают нашу землю в Донецком и Луганском направлениях.

В частности, во время суток 20 марта ВСУ нанесли потери российским оккупантам и уничтожили:

12 танков;

9 боевых машин пехоты;

3 автомобиля.

Общие потери живой силы противника составили около 170 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов,

– сообщили наши защитники.

Они продолжают сдерживать нашествие агрессора.

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