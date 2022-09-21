Подтверждением того, что у российской авиации проблемы с ПВО является то, что россия снимает свои системы с финской границы. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале.
К теме Российские пропагандисты начали скулить о необходимости прекращения или "заморозки" войны
Смело снимает войска и ПВО
"С одной стороны, там где НАТО – там безопасно. С началом процедуры вступления Финляндии путин смело начал снимать войска", – сказал Жданов.
Так, оттуда сняли ракетную бригаду комплекса "Искандер", все сухопутные войска прикрытия границы отправлены в Украину.
Теперь у жителей санкт-петербурга нет системы прикрытия с воздуха. Системы ПВО снимаются, этому есть подтверждение – спутниковые снимки частной разведывательной компании Maxar,
– подчеркнул военный эксперт.
На них видны пустые места пунктов дислокации систем ПВО С-300. Все они опрокинуты в Украину.
"Если кто-то захочет залететь и побомбить санкт-петербург – у вас есть прекрасная возможность. Небо над ним сегодня полностью открыто", – подытожил Жданов.
Потери врага: последние новости
- Украинские бойцы продолжают наносить врагу значительные потери в технике и живой силе. За почти 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 55 110 оккупантов.
- В Генштабе подтвердили, что наши военные нанесли удар по составам россиян в Мелитополе. Кроме того, они уничтожили комендатуру в Сватово.
- Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать врага на южном направлении. Захватнические войска отступают, оставляя оборонительные позиции.
- В Херсонской области украинские воины сбили российский штурмовик Су-25. Также удалось ликвидировать иранский дрон Shahed 136.
- Ситуация на Востоке Украины очень напряженная, там продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны нанесли урон оккупантам на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Небо над санкт-петербургом открыто: смотрите видео