Підтвердженням того, що у російської авіації проблеми з ППО є те, що росія знімає свої системи з фінського кордону. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі.
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Сміливо знімає війська та ППО
"З одного боку, там де НАТО – там безпечно. З початком процедури вступу Фінляндії путін сміливо почав знімати війська", – сказав Жданов.
Так, звідти зняли ракетну бригаду комплексу "Іскандер", усі сухопутні війська прикриття кордону й відправлені в Україну.
Тепер у жителів санкт-петербурга нема системи прикриття з повітря. Системи ППО знімаються, цьому є підтвердження – супутникові знімки приватної розвідувальної компанії Maxar,
– наголосив військовий експерт.
На них видно пусті місця пунктів дислокації систем ППО С-300. Усі вони перекинуті в Україну.
"Якщо хтось захоче залетіти й побомбити санкт-петербург – у вас є прекрасна можливість. Небо над ним сьогодні повністю відкрито", – підсумував Жданов.
Втрати ворога: останні новини
- Українські бійці продовжують завдавати ворогу значних втрат у техніці та живій силі. За майже 7 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 55 110 окупантів.
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- Збройні Сили України продовжують атакувати ворога на південному напрямку. Загарбницькі війська відступають, залишаючи оборонні позиції.
- На Херсонщині українські воїни збили російський штурмовик Су-25. Також вдалось ліквідувати іранський дрон Shahed 136.
- Ситуація на Сході України дуже напружена, там тривають запеклі бої. Сили оборони завдали втрат для окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Небо над санкт-петербургом відкрито: дивіться відео