Підтвердженням того, що у російської авіації проблеми з ППО є те, що росія знімає свої системи з фінського кордону. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі.

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Сміливо знімає війська та ППО

"З одного боку, там де НАТО – там безпечно. З початком процедури вступу Фінляндії путін сміливо почав знімати війська", – сказав Жданов.

Так, звідти зняли ракетну бригаду комплексу "Іскандер", усі сухопутні війська прикриття кордону й відправлені в Україну.

Тепер у жителів санкт-петербурга нема системи прикриття з повітря. Системи ППО знімаються, цьому є підтвердження – супутникові знімки приватної розвідувальної компанії Maxar,

– наголосив військовий експерт.

На них видно пусті місця пунктів дислокації систем ППО С-300. Усі вони перекинуті в Україну.

"Якщо хтось захоче залетіти й побомбити санкт-петербург – у вас є прекрасна можливість. Небо над ним сьогодні повністю відкрито", – підсумував Жданов.

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