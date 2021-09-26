В ВСУ фиксируют уменьшение количества обстрелов: Залужный объяснил, с чем это связано

В конце сентября оккупанты на Донбассе уменьшили количество обстрелов по сравнению с напряженной ситуацией, которая сложилась в начале месяца. Это напрямую связано с военными учениями "Запад-2021".

Как сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный, во время сентябрьского обострения на Донбассе ранили 28 украинских бойцов, еще 4 героя погибли.

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Обострение на Донбассе: цифры

Залужный рассказал, что еще до недавнего времени ВСУ фиксировали 15 – 18 обстрелов за сутки. Особенностью действий противника было то, что враг вел огонь по тыловым подразделениям, а также по командно-наблюдательным пунктам. Главнокомандующий ВСУ отметил, что намерение оккупантов было простым:

стрелять более результативно, чтобы было больше потерь;

вызвать чувство страха у украинских военных;

вызвать распространение панических настроений.

Вместе с тем хотел бы вам отметить, что мы фиксируем уменьшение такого количества обстрелов. Если оно было где-то у нас 15 – 18 за сутки, то на сегодня это 4 – 5 нарушений режима прекращения огня,

– заявил генерал Залужный.

С чем это связано

По его словам, уменьшение обстрелов связано с тем, что завершились стратегические учения "Запад-2021".

Как прошли сутки на Донбассе

На прошлой неделе закончились масштабные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Впрочем, войска государства-агрессора не спешат возвращаться к местам постоянной дислокации.

В течение 25 сентября российские боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Сейчас герой находится на лечении. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Неспокойно было возле: