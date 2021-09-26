В ВСУ фиксируют уменьшение количества обстрелов: Залужный объяснил, с чем это связано
Источник:"Радио Свобода"
В конце сентября оккупанты на Донбассе уменьшили количество обстрелов по сравнению с напряженной ситуацией, которая сложилась в начале месяца. Это напрямую связано с военными учениями "Запад-2021".
Как сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный, во время сентябрьского обострения на Донбассе ранили 28 украинских бойцов, еще 4 героя погибли.
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Обострение на Донбассе: цифры
Залужный рассказал, что еще до недавнего времени ВСУ фиксировали 15 – 18 обстрелов за сутки. Особенностью действий противника было то, что враг вел огонь по тыловым подразделениям, а также по командно-наблюдательным пунктам. Главнокомандующий ВСУ отметил, что намерение оккупантов было простым:
- стрелять более результативно, чтобы было больше потерь;
- вызвать чувство страха у украинских военных;
- вызвать распространение панических настроений.
Вместе с тем хотел бы вам отметить, что мы фиксируем уменьшение такого количества обстрелов. Если оно было где-то у нас 15 – 18 за сутки, то на сегодня это 4 – 5 нарушений режима прекращения огня,
– заявил генерал Залужный.
С чем это связано
По его словам, уменьшение обстрелов связано с тем, что завершились стратегические учения "Запад-2021".Обратите внимание! На прошлой неделе закончились масштабные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Впрочем, войска государства-агрессора не спешат возвращаться к местам постоянной дислокации.
Как прошли сутки на Донбассе
В течение 25 сентября российские боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Сейчас герой находится на лечении. Его состояние оценивают как удовлетворительное.
Неспокойно было возле:
- Верхнеторецкого оккупанты били из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров и артиллерийских систем калибра 122 миллиметра.
- Марьинки враг совершил прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.
- Лебединского боевики применили запрещенные минометы калибра 82 миллиметра, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.
- Водяного российские наемники били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.