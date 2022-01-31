ВСУ гарант безопасности на континенте и Европа вскоре это поймет, – Резников

Алексей Резников заявил, что в Украине уже частично есть профессиональная армия, только контрактная. Однако такого опыта, который есть у наших Вооруженных сил, нет больше ни в одной армии Европы.

Европейцы будут платить ВСУ, – Резников

Такой гибридный вариант – с призывом и контрактом – в итоге станет профессиональной армией. Об этом министр обороны заявил в интервью.

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Резников отметил, что армии США и Великобритании имеют определенный опыт Афганистана и других горячих точек. Однако такого опыта – объединенного, с маневрами, с выходом на восстановление боеспособности – ни одна армия не имеет. Кроме того, в Украине есть 400 тысяч ветеранов, которые уже прошли войну.

На протяжении десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. Украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить. Я в этом убежден,

– подчеркнул министр.

Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий

Вооруженные силы Украины за год поднялись в рейтинге сильнейших армий мира на три ступеньки. Так, наши военные заняли 22 место в списке. В рейтинге ВСУ оказались между Тайванем и Канадой.

Возглавили список традиционно США, Россия и Китай. В первую пятерку также вошли Индия и Япония.

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