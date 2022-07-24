Похоже на подготовку к наступлению, – Фейгин считает, что ВСУ "примеряются" на Херсонщине
Все, что сегодня происходит в Херсонской области, напоминает подготовку к наступлению. Когда его будут проводить – спрогнозировать сложно.
Однако сейчас ВСУ "примеряется". Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Станет ли Херсон началом конца
В Херсонской области официальные представители местных властей попросили украинцев искать укрытие, запасаться едой и водой, потому что готовится контрнаступление. По мнению военного эксперта Дениса Поповича, украинские защитники будут бить по мостам, переправам, логистическим цепочкам.
По Антоновскому мосту два дня подряд "пристреливаются", делают в нем дыры. Я думаю, что ВСУ могут его разрушить,
– сказал он.
Фейгин считает, что украинские военные "примеряются" к Каховской дамбе и Антоновскому мосту. "Это очень похоже на подготовку к наступлению", – отметил правозащитник.
Кроме того, группировка из 1000 российских солдат попала в "котел". "Там есть какой-то проход, но он весь прострелян. Пойдешь – и тебя нет", – отметил Фейгин.
По мнению правозащитника, украинские военные готовятся к осторожному и взвешенному наступлению. Речь идет о попытке взять "в клещи" Херсон и близлежащие населенные пункты, чтобы обеспечить плацдарм для всей правобережной части.
Удары по Антоновскому мосту: что известно
- 19 июля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда украинские военные будут выжимать их из Херсона.
- Антоновский мост считается ключевой уязвимостью для россиян. Дело в том, что это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым россия может поставлять или выводить свои войска с территории, которую она оккупировала к западу от реки.
- Удары по мосту – конкретный намек оккупантам покинуть Херсон. Иначе их ждут постоянные обстрелы.
Похоже на подготовку к наступлению ВСУ, – Фейгин о Херсонской области: смотрите видео