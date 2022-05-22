ВСУ "хирургически" уничтожают вражескую технику на Херсонском направлении

Украинские военные эффектно уничтожили технику российских оккупантов. Все получилось просто идеально: беспилотник "тихонько" подлетел, и уже через несколько секунд произошел большой "салют".

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, произошло все на Херсонском направлении. Оккупанты точно не надеялись на такой интересный "сюрприз".

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Украинские военные идеально попали в бронетехнику

Украинские военные с помощью беспилотника с боеприпасом уничтожили по меньшей мере две единицы техники. Он завис в воздухе – и точно сбросил бомбу. В Сухопутных войсках ВСУ говорят, что это просто "хирургическая" точность.

Подразделения ВСУ продолжают "хирургически" уничтожать вражескую технику на Херсонском направлении, – говорится в сообщении.

Как украинские военные уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Недавно Вооруженные Силы Украины впервые в истории уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С4 "Тюльпан". Произошло все в районе Рубежного. Смешно, что локацию САУ случайно слили в своем сюжете российские пропагандисты. Сообщается, что это вообще первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса в современной истории.

Кроме этого, 21 мая ударная авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила две тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Какие потери среди оккупантов

По состоянию на сегодняшний день, 22 мая, российские оккупанты потеряли уже 29 050 военных. За сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще 200 захватчиков.

Такую информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Там всегда подчеркивают, что данные приблизительны, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий сложно конкретно подсчитать потери врага. Больше всего противник испытал их на Бахмутском направлении.

ВСУ уже уничтожили столько вражеской техники:

личный состав – 29 050 (+200) человек,

танки – 1 285 (+7) единиц,

ББМ (боевые бронированные машины) – 3 141 (+25) единиц,

артиллерийские системы – 599 (+3) единиц,

РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 201 единица,

средства ПВО (противовоздушная оборона) – 93 единицы,

самолеты – 204 единицы,

вертолеты – 170 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 470 (+8) единиц,

крылатые ракеты – 107 (+3) единиц,

корабли и катера – 13 единиц,

автомобильная техника и автоцистерны – 2 194 (+16) единицы,

специальная техника – 43 единицы.

Интересно – ВСУ показали, как уничтожают вражескую технику: смотрите видео