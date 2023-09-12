Силы обороны имели успех в районах Работино и закрепляются на достигнутых рубежах, – Генштаб

Наступательные операции по разным направлениям продолжаются. Так, за прошедшие сутки наши военные имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино.

Как отмечают в утренней сводке Генштаба от 12 сентября, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники продвигаются и закрепляются.

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Успехи в районах Работино

Отмечают, что украинские военные мужественно держат оборону. Им удалось отбить 10 атак врага в районах Работино и Новоданиловки на Запорожье. В то же время защитники имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино. На достигнутых рубежах они закрепляются.

Во время наступательной операции на Мелитопольском направлении наши военные наносят врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике. Между тем, захватчики пытаются восстанавливать свои позиции, идя на штурм наших защитников.

Какая ситуация по другим направлениям