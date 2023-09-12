Силы обороны имели успех в районах Работино и закрепляются на достигнутых рубежах, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Наступательные операции по разным направлениям продолжаются. Так, за прошедшие сутки наши военные имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино.
Как отмечают в утренней сводке Генштаба от 12 сентября, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники продвигаются и закрепляются.
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Успехи в районах Работино
Отмечают, что украинские военные мужественно держат оборону. Им удалось отбить 10 атак врага в районах Работино и Новоданиловки на Запорожье. В то же время защитники имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино. На достигнутых рубежах они закрепляются.
Во время наступательной операции на Мелитопольском направлении наши военные наносят врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике. Между тем, захватчики пытаются восстанавливать свои позиции, идя на штурм наших защитников.
Какая ситуация по другим направлениям
- Ореховское направление. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Омельника, Работино и Новоданиловки. Пострадали более 20 населенных пунктов в результате многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов.
- Авдеевский, Марьинский и Шахтерский направления в районе ответственности ОСУО "Таврия". Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. В результате обстрелов из артиллерии и минометов пострадали более 15 населенных пунктов. Кроме того, враг пытался прорвать оборону наших военных в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.
- Купянский, Лиманский и Бахмутский направления в районе ответственности ОСУО "Хортица". Там россияне нанесли авиаудары вблизи Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки в Луганской области. Враг не оставил попыток прорвать оборону ВСУ в районах Новоселовского в Луганской области, Орехово-Василовки и Клещеевки Донецкой области. Пострадали более 15 населённых пунктов от артиллерийских и минометных обстрелов.
- Херсонское направление в зоне ответственности ОВСУ "Одесса". Враг нанес авиаудары в районе Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской. Пострадали более 10 прифронтовых населенных пунктов в результате многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов. В Генштабе пишут, что Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады врага и наносить поражение оккупантов в тылу.
- Волынское и Полесское направления в зоне ответственности ОСУВ "Север". Там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений.
- Северское и Слобожанское направления. Враг нанес авиаудара в районе Леоновки Черниговской области. Также было зафиксировано более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых населенных пунктов.