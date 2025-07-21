Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такой подход Силы обороны Украины используют не впервые. Так им удается эффективно ликвидировать особый состав оккупантов, которые имеют преимущество в численности войска.

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На каких участках фронта ВСУ применяет эту тактику?

Свитан отметил, что такой механизм украинские командиры начали использовать в последнее время. В частности, генерал-лейтенант Сергей Наев применял его в районе Угледарского выступа.

Россиян запускали в определенную ловушку, они лезли, как бешеные, а дальше их закрывали огневой завесой и минусовали. Затем этот трюк использовали еще несколько раз,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас такая же ситуация складывается в районе Сум, где есть плацдарм, куда противнику давали возможность зайти и там его ликвидировали. В таком же режиме, как заметил полковник ВСУ в запасе, раскатывается российское войско у Теткино.

Этот механизм выполняет главную задачу обороняющейся армии – уничтожает войско противника. На сегодня россияне имеют преимущество в живой силе, поэтому ее нужно такими подходами минусовать,

– объяснил Роман Свитан.

Такие действия украинские силы проводят, в частности, в районе Васильевки. В целом по всей линии фронта это довольно частое явление.

Россияне, как предположил военный эксперт, фактически начали уже вторую волну летней наступательной операции. Она стартовала чуть раньше, вероятно, из-за Дональда Трампа, который дал россиянам 50 дней на то, чтобы они согласились на прекращение огня. Теперь у них есть время до сентября, чтобы наступать. Поэтому враг сейчас будет использовать максимальное количество сил и средств, которые он собрал.

Отметим, что по словам представителя Сил обороны южного направления Владислава Волошина, украинские защитники вернули контроль над позициями вблизи Орехова в Запорожской области благодаря эффективному применению маневренной обороны и контратакам. Украинские военные заманивают россиян в подготовленные ловушки, а затем наносят ответные удары.