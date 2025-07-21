Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що такий підхід Сили оборони України використовують не вперше. Так їм вдається ефективно ліквідовувати особливий склад окупантів, які мають перевагу у чисельності війська.

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На який ділянках фронту ЗСУ застосовує цю тактику?

Світан зазначив, що такий механізм українські командири почали використовувати останнім часом. Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Наєв застосовував його в районі Вугледарського виступу.

Росіян запускали в певну пастку, вони лізли, як шалені, а далі їх закривали вогневою завісою та мінусовали. Потім цей трюк використовували ще кілька разів,

– наголосив військовий експерт.

Зараз така сама ситуація складається в районі Сум, де є плацдарм, куди противнику давали можливість зайти і там його ліквідували. В такому ж режимі, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, розкатується російське військо біля Тьоткіно.

Цей механізм виконує головне завдання армії, що обороняється, – знищує військо противника. На сьогодні росіяни мають перевагу у живій силі, тому її потрібно такими підходами мінусовати,

– пояснив Роман Світан.

Такі дії українські сили проводять, зокрема, в районі Василівки. Загалом по всій лінії фронту це доволі часте явище.

Росіяни, як припустив військовий експерт, фактично розпочали вже другу хвилю літньої наступальної операції. Вона стартувала трохи раніше, імовірно, через Дональда Трампа, який дав росіянам 50 днів на те, щоб вони погодились на припинення вогню. Тепер у них є час до вересня, щоб наступати. Тому ворог зараз буде використовувати максимальну кількість сил та засобів, які він зібрав.

Зазначимо, що за словами речника Сил оборони південного напрямку Владислава Волошина, українські захисники повернули контроль над позиціями поблизу Оріхова у Запорізькій області завдяки ефективному застосуванню маневреної оборони та контратак. Українські військові заманюють росіян у підготовлені пастки, а потім завдають удари у відповідь.