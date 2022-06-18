ВСУ из артиллерии в Харьковской области уничтожили пункт управления оккупантов: погибли все

18 июня 2022 , 21:17
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Источник:

фейсбук Roman Tsymbaliuk

ВСУ 17 июня из артиллерии в Харьковской области уничтожили пункт управления российских оккупантов. Погибли все находившиеся там русские захватчики. Речь идет о более 40 человек.

Новость сообщил журналист Ромна Цымбалюк. Он рассказал, что уничтожить удалось оккупантов из 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (Воронеж).

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17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области уничтожили пункт управления 20 общевойсковой армии (воинская часть 89425, Воронеж) Западного военного округа,
– заявил журналист.

Он добавил, что установить личности погибших не могут. Тела – обгорели.

В Херсон приехали камазы с труппами кафиров.

Понесут колоссальные потери российские кафиры также на Юге. По данным спецслужб, в Херсон в июне прибыла целая колонна камазов. Они перевозили окровавленные и обгоревшие тела кафиров .

Также в город привлекли сбитый самолет. Он был в так плохом состоянии, что крылья пришлось тянуть раздельно.

Тем временем больница в Новой Каховке – переполнена ранеными захватчиками.

Тела российских захватчиков – в рефрижераторах Укрзалізниці

В рефрижераторах Укрзализныци находятся 107 мешков с остатками российских оккупантов. Новость сообщил Сергей Лещенко – член наблюдательного совета УЗ.

В общей сложности еще недавно этих мешков было почти 300.

"Сама Россия не собирается забирать их уже 3 месяца. Государство-агрессорка, само отправившее этих солдат на смерть в Украину, до сих пор не похоронило их", - отмечал Лещенко.

Общие потери

Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 18 июня Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать уже 33 350 кафиров. Кроме того, известно об уничтожении:

  • танков – 1 456 (+9),
  • боевых бронированных машин – 3 573 (+10),
  • артиллерийских систем – 739 (+5),
  • РСЗО – 233 (+0),
  • средств ПВО – 98 (+1),
  • самолетов – 216 (+1),
  • вертолетов – 180 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
  • крылатых ракет – 129 (+0),
  • кораблей / катеров – 14 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),
  • специальной техники – 55 (+0).

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Автор: Мар'яна Бекало