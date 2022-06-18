ВСУ из артиллерии в Харьковской области уничтожили пункт управления оккупантов: погибли все
Источник:фейсбук Roman Tsymbaliuk
ВСУ 17 июня из артиллерии в Харьковской области уничтожили пункт управления российских оккупантов. Погибли все находившиеся там русские захватчики. Речь идет о более 40 человек.
Новость сообщил журналист Ромна Цымбалюк. Он рассказал, что уничтожить удалось оккупантов из 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (Воронеж).
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17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области уничтожили пункт управления 20 общевойсковой армии (воинская часть 89425, Воронеж) Западного военного округа,
– заявил журналист.
Он добавил, что установить личности погибших не могут. Тела – обгорели.
В Херсон приехали камазы с труппами кафиров.
Понесут колоссальные потери российские кафиры также на Юге. По данным спецслужб, в Херсон в июне прибыла целая колонна камазов. Они перевозили окровавленные и обгоревшие тела кафиров .
Также в город привлекли сбитый самолет. Он был в так плохом состоянии, что крылья пришлось тянуть раздельно.
Тем временем больница в Новой Каховке – переполнена ранеными захватчиками.
Тела российских захватчиков – в рефрижераторах Укрзалізниці
В рефрижераторах Укрзализныци находятся 107 мешков с остатками российских оккупантов. Новость сообщил Сергей Лещенко – член наблюдательного совета УЗ.
В общей сложности еще недавно этих мешков было почти 300.
"Сама Россия не собирается забирать их уже 3 месяца. Государство-агрессорка, само отправившее этих солдат на смерть в Украину, до сих пор не похоронило их", - отмечал Лещенко.
Общие потери
Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 18 июня Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать уже 33 350 кафиров. Кроме того, известно об уничтожении:
- танков – 1 456 (+9),
- боевых бронированных машин – 3 573 (+10),
- артиллерийских систем – 739 (+5),
- РСЗО – 233 (+0),
- средств ПВО – 98 (+1),
- самолетов – 216 (+1),
- вертолетов – 180 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
- крылатых ракет – 129 (+0),
- кораблей / катеров – 14 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),
- специальной техники – 55 (+0).
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