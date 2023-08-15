В ВСУ рассказали, что бенефициары проекта – правительства Финляндии и Швейцарии. К созданию программы обучения присоединились международные эксперты.

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Еще до конца 2023 года сержантский состав ВСУ ожидают 25 семинаров.

В Минобороны Украины и ВСУ уделяют особое внимание неукоснительному соблюдению военнослужащими норм МГП. В частности, речь идет о необходимости наполнения современным содержанием системы подготовки войск (сил) по их изучению,

– говорится в сообщении.

Важно! Проект реализуют с февраля 2023 года.

Обучение ВСУ – главное