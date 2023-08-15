В ВСУ рассказали, что бенефициары проекта – правительства Финляндии и Швейцарии. К созданию программы обучения присоединились международные эксперты.
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Еще до конца 2023 года сержантский состав ВСУ ожидают 25 семинаров.
В Минобороны Украины и ВСУ уделяют особое внимание неукоснительному соблюдению военнослужащими норм МГП. В частности, речь идет о необходимости наполнения современным содержанием системы подготовки войск (сил) по их изучению,
– говорится в сообщении.
Обучение ВСУ – главное
- Весь цивилизованный мир помогает Украине защищать свою свободу.
- В марте 2023 года воины ВСУ успешно овладели Challenger 2 – боевыми танками. Наши герои продемонстрировали незаурядные успехи. В Великобритании отметили важность этого обучения.
- Весной 2023 года украинские военные начали обучение на танках Abrams. Говорится, что на тренировку отправились около четырех сотен защитников.
- На повестке дня – обучение воинов на F-16. Эти самолеты крайне нужны Украине для защиты неба.