У ЗСУ розповіли, що бенефіціари проєкту – уряди Фінляндії та Швейцарії. До створення програми навчання долучилися міжнародні експерти.

Зверніть увагу Зеленський відвідав воїнів, які наступають на Півдні: військові розповіли про найбільші потреби

Ще до кінця 2023 року сержантський склад ЗСУ очікують 25 семінарів.

У Міноборони України та ЗСУ приділяють особливу увагу неухильному дотриманню військовослужбовцями норм МГП. Зокрема, йдеться про необхідність наповнення сучасним змістом системи підготовки військ (сил) щодо їх вивчення,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Проєкт реалізують з лютого 2023 року.

Навчання ЗСУ – головне