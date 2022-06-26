ВСУ на Юге нанесли 5 авиаударов: уничтожили 24 оккупанта, танки и склады боеприпасов

Украинские бойцы продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге. В течение суток 25 июня они нанесли 5 авиаударов по позициям захватчиков.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские оккупанты в операционной зоне ОК продолжают обороняться. Новые ударные группировки они не создают, в то же время, пытаясь, истощить украинские войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

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Россия теряет солдат и технику на Юге

Россияне 25 июня ударили реактивными системами залпового огня по южному Криворожью. Оккупанты повредили частные дома и социальную инфраструктуру. К счастью, потерь среди мирных жителей не было.

В ответ украинская авиация отработала 5 ударов по скоплению захватчиков и их технике, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Пока результаты этих ударов уточняют. В то же время зафиксированные потери оккупантов в сутки составляют:

24 захватчика,

2 танка,

5 других бронированных машин.

Также украинские защитники уничтожили 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Общие потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия несет в Украине катастрофические потери. По состоянию на утро 25 июня украинским защитникам удалось ликвидировать почти 35 тысяч российских захватчиков.

Кроме личного состава враг стремительно теряет технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. Бойцы Вооруженных Сил Украины уже испепелили:

1511 танков,

3645 боевых бронированных машин,

764 артиллерийских систем,

241 реактивную систему залпового огня,

99 средств противовоздушной обороны,

217 самолетов,

184 вертолета,

626 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,

137 крылатых ракет,

14 кораблей и катеров,

2560 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

60 единиц специальной техники.

По информации Генштаба, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях. Заметьте, что эти данные неточные, ведь подсчет вражеских потерь осложняется активными боевыми действиями. По всей вероятности, потери России могут быть значительно больше.

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