ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута, – Минобороны

Противник стащил в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Однако украинские защитники и защитницы продолжают отражать атаки и на некоторых участках фронта продвигаются вперед.

В Минобороны подчеркнули, что россияне в течение дня постоянно атакуют Бахмут. Украинские Силы обороны мужественно отражают вражеские наступательные операции.

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Бои за Бахмут продолжаются

Маляр заявила, что в течение 18 мая россияне постоянно атаковали город. Кроме того, к северу от Бахмута враг также пытался давить на украинских защитников.

На данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута,

– сообщила Маляр.

Силы обороны на отдельных участках продвинулись на 1000 метров. В Минобороны рассказали, что в течение дня в пригороде Бахмута на юге шли упорные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи.

Командование ОСУВ Хортица, в зоне ответственности которого Бахмутское направление, держит ситуацию под контролем.

"Военные задачи оборона Бахмута и пригородов выполняет. Сейчас мы выигрываем время для определенных запланированных действий", – подчеркнули в Минобороны.

На западных окраинах совершили прорыв

Ранее 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированная из ветеранов подразделения "Азов", сообщила о прорыве на западных окрестностях Бахмута. Врага отбросили на сотни метров, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Азовцы заявили, что врага отбросили на 700 метров вглубь в западных окрестностях, ширина полосы прорыва составила около 2 000 метров. Во время наступательной операции украинских защитников было ликвидировано около 50 оккупантов, еще сотня – получила ранения.

Украинские защитники также ликвидировали резервы врага по данному направлению, в том числе несколько российских составов БК. Кроме того, удалось взять в плен четыре врага.

"Третья штурмовая провела наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления", – заявили азовцы.

Кроме того, в 3-й отдельной штурмовой бригаде сообщили, что успешные штурмовые действия выполняли бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированных батальонов.