С юбилеем: украинцы в сети громко празднуют 50 тысяч ликвидированных оккупантов

В Генштабе ВСУ 6 сентября порадовали украинцев актуальной статистикой потерь врага. Так, с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать более 50 тысяч оккупантов.

Украинцы очень долго ждали этой цифры в графе потерь врага. Это юбилейное число вдохновило их на много мемов, а также хорошую инициативу. О ней 24 канал расскажет в конце.

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ВСУ подарили украинцам праздник

Понятно, что не обошлось без мемов с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Под его руководством наши военные не только эффективно отвоевывают украинские земли клочок за клочком, но и уничтожают врагов.

В нескольких мемах Залужный стал именинником. Накануне был мем, где он изображен на фоне легендарного грузовика, который ассоциируется у нас с лозунгом "Свято наближається".

Не обошлось и без шоу "Рассмеши комика", в котором одним из судей был Владимир Зеленский. И реально очень смешно, что "вторая армия мира" уже положила в украинский чернозем 50 тысяч своих бойцов, а достичь желаемых результатов не смогла.

Как без классиков? Карпенко-Карый напомнил нам о том, что следующая планка – 100 тысяч. Вскоре нас ожидает еще один мощный юбилей.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак традиционно лаконичен. Он лишь заметил, что "50 – это цифра сентября". И мы не будем с ним спорить, ведь красивая такая цифра.

Если вы еще застали купоны, то этот мем будет для вас еще и ностальгическим:

Напомнили пользователи сети также, что "Донбасс Арена" рассчитана на 50 тысяч зрителей. Вот ВСУ уже удалось организовать "полную посадку" захватчиков.

Не обошлось, конечно, без "Лад". Вы же помните о белом автомобиле, который отец "двухсотого" приобрел на "похоронные". И действительно интересно, могут ли в стране-агрессоре сделать государственный заказ на 50 тысяч таких легковушек. А, действительно, не могут. Они же собираются в основном из запчастей из-за границы.

И еще несколько мемов, посвященных уничтоженным российским военным:

А вот и обещанная инициатива. По случаю 50 тысяч ликвидированных врагов в сети предлагают задонатить на ВСУ сумму, которая будет кратной 50. Вы с нами?

Враг теряет не только живую силу, но и технику

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения российские военные остались без 2077 танков, 4484 боевых бронированных машин, 1179 артиллерийских систем, 296 РСЗО, 156 средств ПВО, а также 109 единиц специальной техники.

Кроме того, в металлолом уже превратили 236 самолетов, 207 вертолетов, 876 БпЛА оперативно-тактического уровня, 209 крылатых ракет, 15 судов, 3305 автомобилей и автоцистерн.

P.S. призываем вас не слишком громко отмечать этот скромный юбилей. Если хотите сделать самый лучший подарок ВСУ, то просто задонатьте нашим ребятам. Они заслуживают благодарности от тех, кто сейчас в тылу!

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