ВСУ ликвидировали одного из лучших сибирских снайперов Сергея Царькова

В войне против Украины россияне несут большие потери не только личного состава и боевой техники. Украинские воины успешно ликвидируют и командиров, и лучших снайперов.

Вооруженные Силы Украины уничтожили одного из лучших сибирских снайперов – Сергея Царькова. Он был командиром отделения стрелковой роты снайперов, родом из Забайкальского края.

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Об очередной потере России сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Земля ему бетоном,

– коротко написал он.

Реакция России на смерть Царькова

В военкомате Читинского района подтвердили смерть Царькова. Региональное росСМИ пишет, что младший сержант Сергей Царьков 1983 года рождения из города Борзя погиб во время спецоперации в Украине. Также в военном комиссариате говорят, что никто не мог поверить, что с ним это могло произойти, ведь он был лучшим снайпером бригады, профессионалом, которого все очень уважали.

Известно, что в России с Царьковым уже простились и посмертно наградили орденом Мужества.

В то же время, на украинской земле стало на одного оккупанта меньше.

Россия уже потеряла до 10 российских генералов

Напомним, недавно оборонная разведка США сообщила, что россияне понесли большие потери не только на поле боя, но и в самых высоких эшелонах своей армии. В частности, речь идет о том, что украинским защитникам удалось убить от 8 до 10 российских генералов. Об этом 10 мая сообщил глава Управления оборонной разведки США Скотт Беррьер.

По его словам, американцы очень внимательно следили за тем, как растет количество ликвидированных офицеров-генералов в российской армии. Беррьер отметил, что такие потери российских генералов беспрецедентны, ведь США во время войны в Афганистане потеряли гораздо меньше.

Партизаны помогают уничтожать врагов

Ликвидировать российских оккупантов украинским военным помогают партизаны. В частности, во временно оккупированном россиянами Мелитополе они ликвидировали военных России высокого ранга. Но Россия об этих потерях умалчивает. Только известно, что в этот день захватчики усиленно проверяли в Мелитополе частный транспорт, поэтому, вероятно, они искали партизан.

В целом же партизанское движение в Мелитополе набрало больших размахов, ведь им уже удалось ликвидировать более 100 оккупантов, повредить объекты инфраструктуры двойного назначения и провести более 20 успешных операций сопротивления оккупантам.

По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, партизанское движение активно работает и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Крыму.

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