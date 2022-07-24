Только заехали на ротацию: как ВСУ ликвидировали отряд ОМОНовцев из Сахалина

Вблизи Лисичанска Вооруженные Силы Украины ликвидировали отряд ОМОНа российских оккупантов – по меньшей мере 12 россиян уничтожены.

Отряд оккупантов только заехал на ротацию и был уничтожен

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций. Отмечают, что противник понес значительные потери среди личного состава.

Внимание ВСУ уже начали или готовятся начать контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны

Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа. Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского ОМОНа в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен,

– говорится в сообщении.

оккупанты "заседали" в здании суда

Предварительно о том, что ВСУ ударили по так называемому штабу оккупантов, который они разместили в здании суда в Лисичанске, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Там у врага как раз было совещание. Поэтому наши воины одним махом ударили по около полусотни оккупантов.

По словам главы ОВА, теперь в Лисичанске испуганные россияне пытаются скрыть "хлопок" в здании суда.

Потери врага в войне против Украины

На 23 июля потери россиян достигли 39 240 ликвидированных оккупантов. Теряет россия также и много техники. Данные могут быть неточные, ведь сосчитать потери сложно из-за интенсивности боевых действий.

К слову, несколько дней назад ВСУ, среди прочих ударов по врагу, атаковали также Чернобаевку. Также в одном месте нанесли удар по базе, где было большое скопление войск врага. И такие "фейерверки" теперь ВСУ устраивают каждый день.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснял, что российская армия понесла значительные потери на войне в Украине. К сожалению, пока они не являются критическими для противника, ведь у них большой мобилизационный ресурс, но проблемы в войсках оккупанта остаются.

В то же время, паника среди российских вояк растет, ведь ВСУ теперь достают их даже на большом расстоянии. Так, в Херсонской области более 1 000 захватчиков сейчас фактически оказались в котле.

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