Точное попадание: ВСУ ликвидировали командира "элитной" российской бригады

Россия продолжает нести потери на войне с Украиной. нашим воинам удалось ликвидировать командира "элитной" бригады врага, находящейся в подчинении ГРУ.

Речь идет о полковнике Сергее Полякове. Он был командиром 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из Хабаровска, находящейся в ведении главного разведывательного управления российского генштаба.

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Полякова, вероятно, ликвидировали в районе Донецка

Известно, что Сергей Поляков окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в российском Благовещенске. Военная карьера у оккупанта шла хорошо и он дослужился до командования 14-й отдельной гвардейской бригадой спецназначения – элитным подразделением, которое понесло минимальные потери на всех российских войнах. Кроме войны в Украине.

Эта бригада сражается в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. В мае оккупанты из этой бригады были в Изюме и в его окрестностях. Тогда там "успешно денацифицировался" подполковник Альберт Каримов.

В октябре эта "элитная" бригада понесла потери на Харьковщине, после чего их перевели на Донетчину, где до ноября они несли потери в районе Павловки.

Вероятно, Сергей Поляков был ликвидирован 2 февраля. Предполагается, что "денацификация" Полякова состоялась в районе Донецка. Вместе с ним погиб еще по меньшей мере один оккупант, и, видимо, командир "элитной" бригады был ликвидирован точным попаданием.

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