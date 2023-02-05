Точное попадание: ВСУ ликвидировали командира "элитной" российской бригады
Источник:InformNapalm
Россия продолжает нести потери на войне с Украиной. нашим воинам удалось ликвидировать командира "элитной" бригады врага, находящейся в подчинении ГРУ.
Речь идет о полковнике Сергее Полякове. Он был командиром 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из Хабаровска, находящейся в ведении главного разведывательного управления российского генштаба.
Обратите внимание Российские оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях: главное от Генштаба
Полякова, вероятно, ликвидировали в районе Донецка
Известно, что Сергей Поляков окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в российском Благовещенске. Военная карьера у оккупанта шла хорошо и он дослужился до командования 14-й отдельной гвардейской бригадой спецназначения – элитным подразделением, которое понесло минимальные потери на всех российских войнах. Кроме войны в Украине.
Эта бригада сражается в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. В мае оккупанты из этой бригады были в Изюме и в его окрестностях. Тогда там "успешно денацифицировался" подполковник Альберт Каримов.
В октябре эта "элитная" бригада понесла потери на Харьковщине, после чего их перевели на Донетчину, где до ноября они несли потери в районе Павловки.
Вероятно, Сергей Поляков был ликвидирован 2 февраля. Предполагается, что "денацификация" Полякова состоялась в районе Донецка. Вместе с ним погиб еще по меньшей мере один оккупант, и, видимо, командир "элитной" бригады был ликвидирован точным попаданием.
Аншлаг у Кобзона: потери россиян в войне
С первых минут полномасштабного вторжения украинские воины наносят колоссальные потери оккупантам. На 5 февраля нашим защитникам и защитницам удалось успешно ликвидировать и уничтожить:
- около 131 290 оккупантов;
- 3 220 танков;
- 6405 боевых бронированных машин;
- 2226 артиллерийских систем;
- 460 реактивных систем залпового огня;
- 227 средств ПВО;
- 294 самолета;
- 284 вертолета;
- 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 796 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 5091 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 203 единицы специальной техники.